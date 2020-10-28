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    İzmir'de korkunç olay! Kız çocuğu inşaatta böyle bulundu

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 10:55

    İzmir’in Bornova ilçesinde inşaat alanında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, elleri ve gözleri bağlı bir şekilde bulundu. Kurtarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir'in Bornova ilçesinde, bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı 12-13 yaşında olduğu belirtilen bir kız çocuğu bulundu.



    Bugün saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7034 sokaktaki bir inşaattan yardım çığlıkları duyan vatandaşlar, sesin geldiği ikinci kata çıktıklarında 12-13 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğunu elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elleri ve ayakları bağlı iplerden kurtarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan kontrolde, sağlık durumu iyi olduğu belirlenen talihsiz çocuk, polis merkezine götürüldü.



    Kız çocuğunun ilk ifadesinde, kendisini eli silahlı ve yüzlerinde maske olan 2 kişi tarafından kaçırıldığını, şüphelilerin ellerini ve ayaklarını bağladığını kafasına da çanta geçirdiklerini söylediği öğrenildi.



    Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    BABASI ÖĞLEN SAATLERİNDE KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ
    İzmir'in Bornova ilçesinde, S.G.C.'nin (14) bir inşaatta elleri ve ayakları iple bağlı olarak bulunması ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, börek satarak geçimini sağladığı ileri sürülen S.G.C.'nin babası, öğlen saatlerinde kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne götürülen S.G.C.'nin, pedegog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi. Konunun üzerinde hassasiyetle duran polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürüğü belirtildi.

    DHA

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