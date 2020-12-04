  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkutan deprem

    İzmir'de korkutan deprem

    Giriş Tarihi: 04.12.2020, 13:49

    Son dakika haberi... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi.

    Son dakika haberi... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan gelen son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtildi. AFAD verilerine göre saat 12.34'te Ege Denizi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, İzmir ve çevresinde de sarsıntı hissedildi. Depremin aynı şekilde Manisa, Aydın, Uşak gibi şehirlerde de hissedildiği açıklandı.

    AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

    AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre depremin merkezinin Yunanistan'ın Samos Adası olduğu ifade edildi. İzmir'de yaşanan deprem Manisa, Aydın, Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi.

    KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

    Kandilli Rasathanesi de yaptığı açıklamada, İzmir'de hissedilen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ifade ederken derinliği ise 5 KM olarak belirtti.

    30 EKİM'DEKİ DEPREM, İZMİR'İ VURMUŞTU
    Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bazı binalar yıkılmış, çok sayıda bina da hasar görmüştü. Depremde 100'den fazla kişi de yaşamını yitirmişti.

    Depremde hasar gören binaların yıkımından yükselen toza esnaf tepkisi
    İzmir depreminin ardından ağır hasarlı binalardan 58'inin yıkımı tamamlandı
    İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: 'Aşı olmam konusunda sıkıntı yok sağlık için gerekeni yaparım
    Başkan Erdoğan'dan aşı açıklaması: 'Aşı olmam konusunda sıkıntı yok sağlık için gerekeni yaparım
    Foça Belediyesi değerli turizm alanlarını satışa çıkardı! İlçede vatandaşların tepkisi büyük
    Foça Belediyesi değerli turizm alanlarını satışa çıkardı! İlçede vatandaşların tepkisi büyük
    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!
    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!
    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?
    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?
    İzmir'de FETÖ'ye ağır darbe! Hücre evleri basıldı... Kritik isim yakalandı
    İzmir'de FETÖ'ye ağır darbe! Hücre evleri basıldı... Kritik isim yakalandı
    Başkan Erdoğan CSO yeni konser salonu açılışında konuştu
    Başkan Erdoğan CSO yeni konser salonu açılışında konuştu
    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!
    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!
    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?
    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?
    Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı
    Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı
    İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı
    İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
    Ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı Manisa’daki korkunç kaza kamerada
    Ehliyetsiz sürücü 3 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı Manisa’daki korkunç kaza kamerada