İzmir'de korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

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Son dakika.... AFAD verilerine göre İzmir'de 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi. İzmir Menderes merkez üssndeki deprem, Türkiye saatiyle 14.14'te gerçekleşti.

İzmir'den son dakika deprem haberi geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İlk olarak 14.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem olan bölge, 14.18'de de 4,2 ile sarsıldı.

Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikinci deprem ise 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası İzmir deprem son dakika şiddeti kaç araması gündem oldu. Vatandaşlar İzmir'de deprem mi oldu diye arama yapıyor. Depremin şiddeti bazılarını panikletti ve korkuttu. Herkes yaşanan son depremleri araştırıyor...



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