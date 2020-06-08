  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkutan görüntü! Sahilde toplu halay çektiler

    İzmir'de korkutan görüntü! Sahilde toplu halay çektiler

    Giriş Tarihi: 08.06.2020, 00:42

    İzmir Kordonboyu'nda hafta sonuna değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde ise istenmeyen görüntüler objektiflere yansıdı. Maske ve sosyal mesafeye önem verilmedi. Bazı vatandaşlar ise toplu halde halay çekti. İşte o anlar.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de korkutan görüntü! Sahilde toplu halay çektiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un şiirini seslendirdi
    Başkan Erdoğan, Abdürrahim Karakoç'un şiirini seslendirdi
    Başkan Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı
    Başkan Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı
    İzmir'de köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdı
    İzmir'de köpeğin çocuğa saldırma anı kameraya yansıdı
    Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan 'Yusufeli Barajı' paylaşımı
    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti!
    İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti!
    Dev projede tarihi gün!
    Dev projede tarihi gün!
    İzmir'de kısıtlamasız ilk hafta sonu! Sokaklarda hareketlilik arttı
    İzmir'de kısıtlamasız ilk hafta sonu! Sokaklarda hareketlilik arttı
    Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman 25. bölüm fragmanı izle! Osman Balgay'ın peşine düşüyor
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran Perşembe hava durumu
    Osman Bey ve Hazal Hatun karşı karşıya!
    Kuruluş Osman 24. yeni bölüm! Osman Bey ve Hazal Hatun karşı karşıya!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 3 Haziran Çarşamba hava durumu...
    Kuruluş Osman 24. bölüm 2. fragmanı izle
    Kuruluş Osman 24. bölüm 2. fragmanı izle