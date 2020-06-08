İzmir Kordonboyu'nda hafta sonuna değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde ise istenmeyen görüntüler objektiflere yansıdı. Maske ve sosyal mesafeye önem verilmedi. Bazı vatandaşlar ise toplu halde halay çekti. İşte o anlar.
İzmir'de korkutan görüntü! Sahilde toplu halay çektiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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