İzmir'de korkutan görüntü! Sahilde toplu halay çektiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-korkutan-goruntu-sahilde-toplu-halay-cektiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonuna değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahile akın etti. Sahilde ise istenmeyen görüntüler objektiflere yansıdı. Maske ve sosyal mesafeye önem verilmedi. Bazı vatandaşlar ise toplu halde halay çekti. İşte o anlar.