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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kötü koku tepkisi! Su kanalı fabrika atıklarıyla doldu

    İzmir'de kötü koku tepkisi! Su kanalı fabrika atıklarıyla doldu

    Giriş Tarihi: 09.05.2021, 14:18

    İzmir'den yükselen kötü kokular vatandaşı isyan ettiriyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde çevredeki fabrikalardan atılan atıklar bölgede ağır bir kokuya sebep oluyor. Özellikle rüzgarın daha az olduğu ve sıcaklığın arttığı zamanlarda koku dayanılmaz bir hal alıyor. İddiaya göre belediye tarafından gerekli bakım ve temizlik yapılmadığı için çevreye yayılan kokular nedeniyle kapı, pencere açılamaz duruma geldi. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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