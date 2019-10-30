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İzmir'de kucağında bebeğiyle zeybek oynayan annenin görüntüsü sosyal medyayı salladı! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.10.2019, 17:08

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 2 bin gönüllünün katılımıyla düzenlenen etkinlikte 7 aylık bebeğiyle birlikte katılarak zeybek oynayan Ece Hekim (31), görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ilgi odağı oldu. Bebeği Can'ın zeybek sırasında kucağında çok mutlu olduğunu söyleyen Hekim, "Böyle bir organizasyonun içinde yer almak çok gurur verici bir şey. Oynarken de kalbim güm güm attı, videonun yayılmasından sonra da çok heyecanlandım, duygulandım ve mutlu oldum" dedi. İşte o görüntüler...

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