  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de kumar operasyonu! Utançtan yüzlerini sakladılar

    İzmir’de kumar operasyonu! Utançtan yüzlerini sakladılar

    Giriş Tarihi: 12.05.2021, 13:19

    İzmir’de jandarma ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen ve pandemi kurallarına aykırı hareket eden şahıslara toplam 166 bin 839 TL idari para cezası uygulanırken, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında Bornova ilçesi Beşyol Mahallesinde 4 Mayıs saat 23.00'da kumar operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 34 şahsa 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 45 bin 424 TL, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 35 şahsa 121 bin 415 TL olmak üzere toplam 166 bin 839 TL idari para cezası uygulandı. "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken, kumar oynamakta kullanılan materyallere de el konuldu.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir’de kumar operasyonu! Utançtan yüzlerini sakladılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kardeşlerim 13. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 13. yeni bölüm fragmanı
    Ömür ve İlyas hikayesinin sonu
    Ömür ve İlyas hikayesinin sonu
    Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
    Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
    Feyza Aktan'ın skandal ses kayıtları ortaya çıktı!
    Feyza Aktan'ın skandal ses kayıtları ortaya çıktı!
    Başkan Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme açıklaması
    Çeşme'de böyle görüntülendi! Eşsiz kareler ortaya çıktı
    Çeşme'de böyle görüntülendi! Eşsiz kareler ortaya çıktı
    Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
    Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama
    Feyza Aktan'ın skandal ses kayıtları ortaya çıktı!
    Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı!
    Çeşme'de böyle görüntülendi! Eşsiz kareler ortaya çıktı
    Çeşme'de böyle görüntülendi! Eşsiz kareler ortaya çıktı
    1 metre boyunda, 40 kilogramlık ağırlığında vatoz böyle kurtarıldı
    1 metre boyunda, 40 kilogramlık ağırlığında vatoz böyle kurtarıldı
    Sıcaklıklar artıyor mu?
    İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Mayıs Salı hava durumu
    Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu
    Havalandırma boşluğuna düşen yavru kediler annelerine kavuştu