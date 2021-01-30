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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı

    İzmir'de kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı

    Giriş Tarihi: 30.01.2021, 10:54

    İzmir'in Dikili ilçesinde kuruyemiş fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Son dakika alınan bilgiye göre, Kabakum Mahallesi'ndeki bir kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi.

    Yangına Dikili'nin yanı sıra çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Alevlerin fabrikanın tamamını sardığı görülürken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Öte yandan, fabrika yetkilileri, basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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