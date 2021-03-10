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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kuryelerin feci kazası saniye saniye kaydedildi

    İzmir'de kuryelerin feci kazası saniye saniye kaydedildi

    Giriş Tarihi: 10.03.2021, 20:10

    İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen kazada iki kurye kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kurye yaklaşık 4 metre ileriye uçarken, kaza anları çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.Kazanın sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu ve siparişlerin arttığı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle sokak üzerindeki kurye yoğunluğu dikkat çekti. Kazada kafa kafaya çarpışan kuryelerin kaskları sayesinde hayatta kaldıkları görüld

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