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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de kuyumcuyu soyan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı!

    İzmir’de kuyumcuyu soyan hırsızların görüntüleri ortaya çıktı!

    Giriş Tarihi: 04.10.2022, 16:20

    İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki kuyumcuya hırsız girdi. Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, şüphelilerin 3 kişi olduğu ve soygunu çaldıkları motosikletle gerçekleştirdikleri öğrenildi.

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    Olay, dün saat 05.00 sıralarında, Tarihi Kemeraltı Çarşısı içerisindeki Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, taş atarak C.Ü.'ye ait kuyumcunun kepenk ve camını kıran kişi veya kişiler içeri girerek bir miktar kolye ile yaklaşık 15 adet saati alıp kayıplara karıştı. İş yerinin alarmının çalması üzerine kısa sürede adrese gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kuyumcunun içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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