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İzmir'de kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralamışlardı, yakalandılar

Giriş Tarihi: 26.12.2019, 15:38

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya girerek yüklü miktarda altın çalan ve iki kişiyi yaralayan zanlılar, İzmir polisinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, soygunda çalınan altınlar toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzlerinde maske ve silahlarla giren 1'i kadın 3 zanlı, yüklü miktarda altın çalıp kuyumcu ile yandaki dükkan sahibini vurarak kaçmışlardı. Yapılan araştırmalarda yaklaşık 1 kilo altının çalındığı, soygun olayını gerçekleştiren şahısların 1'i kadın 3 kişi olduğu tespit edildi. Olayın hemen sonrasında kuyumcu dükkanının yakın çevresindeki bölge, polis ekiplerince incelenmeye başlandı. Bölgede yapılan çalışma sonucu olayda kullanılabileceği değerlendirilen araçlar ve şüpheli şahıslar üzerinde yoğunlaşıldı. Görgü tanıklarının beyanları ve yapılan incelemeler sonrası olayı gerçekleştirilen 3 zanlı ve bu kişileri olay yerinden alan 1 araç ve sürücüsü tespit edildi.

POLİS BASKIN YAPTI
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü nezdinde tüm emniyet birimlerinin destek verdiği çalışmalarda, kaçan şüphelilerin yakalanması için tüm sokaklar incelendi, tüm araçlar arandı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 4 farklı adrese yapılan operasyon sonucu olayı gerçekleştirilen R.A., B.A., H.A., ve H.A. isimli 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ALTINLAR TOPRAĞA GÖMÜLÜ OLARAK BULUNDU
Çalıntı altınların bulunmasına yönelik yapılan araştırmalar sonucu ise ikametlerinin yakınındaki ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette biri kuru sıkı olmak üzere 2 adet tabanca ve 34 adet değişik ebat ve gramajlarda altın bilezik bulunarak muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüphelilerin gözaltında verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İHA

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