  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de lüks evleri aratmayan otobüs karavan

    İzmir'de lüks evleri aratmayan otobüs karavan

    Giriş Tarihi: 10.03.2021, 11:04

    İzmirli turizmci Tuğba Atila, satın aldığı yolcu otobüsünü karavana çevirerek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. İç tasarımında ev konforunu aratmayan otobüs karavan, dış cephesinde bulunan Poseidon grafitisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de ilk defa bir kadının böyle bir projeye imza attığını söyleyen Tuğba Atila, "motorlu ev" diye tabir ettiği karavanıyla Türkiye turu yapmaya hazırlanıyor. Tuğba Atila, A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuştu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de lüks evleri aratmayan otobüs karavan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki
    Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı
    Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı
    Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...
    Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...
    İzmir'de 1,6 milyon dolarlık dolandırıcılık!
    İzmir'de 1,6 milyon dolarlık dolandırıcılık!
    Bu yönteme dikkat! Telefonu saniyeler içinde çaldırdı
    Bu yönteme dikkat! Telefonu saniyeler içinde çaldırdı
    Polisler yaşlı çifti aşıya götürdü, gönülleri fethetti
    Polisler yaşlı çifti aşıya götürdü, gönülleri fethetti
    Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...
    Muğla'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var...
    İzmir'de 1,6 milyon dolarlık dolandırıcılık!
    İzmir'de 1,6 milyon dolarlık dolandırıcılık!
    Bu yönteme dikkat! Telefonu saniyeler içinde çaldırdı
    Bu yönteme dikkat! Telefonu saniyeler içinde çaldırdı
    Polisler yaşlı çifti aşıya götürdü, gönülleri fethetti
    Polisler yaşlı çifti aşıya götürdü, gönülleri fethetti
    İzmir'de faciadan dönüldü! 6 gündür konteynerde bulunan göçmenler havasızlıktan ölüyordu
    İzmir'de faciadan dönüldü! 6 gündür konteynerde bulunan göçmenler havasızlıktan ölüyordu
    Rasim Öztekin'in polislerle şeker anısı!
    Rasim Öztekin'in polislerle şeker anısı izleyenleri tebessüm ettirdi