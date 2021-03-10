İzmir'de lüks evleri aratmayan otobüs karavan

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-luks-evleri-aratmayan-otobus-karavan" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmirli turizmci Tuğba Atila, satın aldığı yolcu otobüsünü karavana çevirerek yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. İç tasarımında ev konforunu aratmayan otobüs karavan, dış cephesinde bulunan Poseidon grafitisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye’de ilk defa bir kadının böyle bir projeye imza attığını söyleyen Tuğba Atila, "motorlu ev" diye tabir ettiği karavanıyla Türkiye turu yapmaya hazırlanıyor. Tuğba Atila, A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'ye konuştu.