İzmir'de makilik yangını! Uçak ve helikopterler ile müdahale

İzmir Ödemiş'te bulunan makilik alan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Alevlerle mücadele sürüyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.