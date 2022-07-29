İzmir'de makilik yangını! Uçak ve helikopterler ile müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.