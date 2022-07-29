  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de makilik yangını! Uçak ve helikopterler ile müdahale

    İzmir'de makilik yangını! Uçak ve helikopterler ile müdahale

    Giriş Tarihi: 29.07.2022, 17:23

    İzmir Ödemiş'te bulunan makilik alan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi. Alevlerle mücadele sürüyor.

    Marmaris’te orman yangını | Alevler otele sıçradı | Video
    Marmaris'te orman yangını | Alevler otele sıçradı | Video
    Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor
    Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor
    Marmaris’te bir orman yangını daha
    Marmaris'te bir orman yangını daha
    Bodrum’da nefes kesen operasyon: Yunan kara sularına girmek üzereyken durduruldu
    Bodrum'da nefes kesen operasyon: Yunan kara sularına girmek üzereyken durduruldu
    Marmaris’teki yangında 2 hektar orman zarar gördü! Çıkış nedeni için özel ekip kuruldu | Video
    Marmaris'teki yangında 2 hektar orman zarar gördü! Çıkış nedeni için özel ekip kuruldu | Video
    2 futbol sahası büyüklüğünde! Marmara Denizi’nden çıkan o şey...
    2 futbol sahası büyüklüğünde! Marmara Denizi'nden çıkan o şey... 29.7.2022 11:12:16
    Kuşadası’nda hırsız fare avı: 1.5 milyon TL’’lik vurgun yaptı!
    Kuşadası'nda "hırsız fare" avı: 1.5 milyon TL''lik vurgun yaptı!
    İzmir’de saman yüklü TIR yandı, alevler ağaçlara sıçradı
    İzmir'de saman yüklü TIR yandı, alevler ağaçlara sıçradı
    20 kilometre arayla dehşet saçtı
    20 kilometre arayla dehşet saçtı
    Kütahya’da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...
    Kütahya'da Tokyo drift esintileri: Tofaşlı sürücü bakın ne yaptı...
    Lüks yatı çarparak durdurdular! Muğla’da film sahnesi gibi uyuşturucu operasyonu
    Lüks yatı çarparak durdurdular! Muğla'da film sahnesi gibi uyuşturucu operasyonu
    Başkan Erdoğan, Yazar Rıdvan Kaya’nın babası Hacı Nimet Kaya’nın cenazesine katıldı
    Başkan Erdoğan, Yazar Rıdvan Kaya'nın babası Hacı Nimet Kaya'nın cenazesine katıldı
    İzmir’de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı
    İzmir'de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

    Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.

    Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

    Son dakika: Marmaris'te orman yangını | Alevler otele sıçradı

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris’te orman yangını | Alevler otele sıçradı | Video
    Marmaris'te orman yangını | Alevler otele sıçradı | Video
    Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor
    Kavurucu ateş ona engel değil: Yarım asırdır zanaatını konuşturuyor
    Marmaris’te bir orman yangını daha
    Marmaris'te bir orman yangını daha
    Bodrum’da nefes kesen operasyon: Yunan kara sularına girmek üzereyken durduruldu
    Bodrum'da nefes kesen operasyon: Yunan kara sularına girmek üzereyken durduruldu
    Başkan Erdoğan Manisa’da Hakan Hilmi Füzun’un cenaze törenine katıldı | Video
    Başkan Erdoğan Manisa'da Hakan Hilmi Füzun'un cenaze törenine katıldı | Video
    Marmaris’teki yangında 2 hektar orman zarar gördü! Çıkış nedeni için özel ekip kuruldu | Video
    Marmaris'teki yangında 2 hektar orman zarar gördü! Çıkış nedeni için özel ekip kuruldu | Video