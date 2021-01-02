İzmir’de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin yakını tarafından taşlı saldırıya uğradı. İsabet eden taş sonucu kafası yarılan doktorun başına 8 dikiş atılırken, doktorun tedavisini yine kendi gibi doktor olan oğlu yaptı.
İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.