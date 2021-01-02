İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-maske-uyarisi-yapan-doktora-tasli-saldiri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin yakını tarafından taşlı saldırıya uğradı. İsabet eden taş sonucu kafası yarılan doktorun başına 8 dikiş atılırken, doktorun tedavisini yine kendi gibi doktor olan oğlu yaptı.