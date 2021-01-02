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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

    İzmir'de maske uyarısı yapan doktora taşlı saldırı

    Giriş Tarihi: 02.01.2021, 20:50

    İzmir’de, özel bir tıp merkezinde görev yapan doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, maske uyarısı yaptığı kişinin yakını tarafından taşlı saldırıya uğradı. İsabet eden taş sonucu kafası yarılan doktorun başına 8 dikiş atılırken, doktorun tedavisini yine kendi gibi doktor olan oğlu yaptı.

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