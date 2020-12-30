İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alan, evsel atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle çöplüğe dönerken, vatandaşlar önlem alınması istedi. Dökülen materyaller arasında kanserojen madde içeren asbestli malzemelerin de olduğu görüldü. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
İzmir'de moloz dökülen ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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