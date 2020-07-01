İzmir'in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün ana yola kontrolsüz çıktığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 27 Haziran Cumartesi günü, Yenişakran Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan R.K. yönetimindeki motosiklet, İzmir'den Bergama yönüne giden E.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada R.K., motosikletten yola fırladı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı R.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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