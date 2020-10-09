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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de motosiklet sürücüsünün zor anları! Sağanak yağış fena vurdu

    İzmir'de motosiklet sürücüsünün zor anları! Sağanak yağış fena vurdu

    Giriş Tarihi: 09.10.2020, 09:23

    İzmir'de aniden bastıran yağmurla yollar suyla doldu. Çiğli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yolda dönüş yapacağı sırada dengesini kaybederek suyun içine düştü. Sudan çıkan sürücü motosikletini kaldırıma götürerek yola devam etti.

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