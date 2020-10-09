İzmir'de aniden bastıran yağmurla yollar suyla doldu. Çiğli ilçesinde bir motosiklet sürücüsü yolda dönüş yapacağı sırada dengesini kaybederek suyun içine düştü. Sudan çıkan sürücü motosikletini kaldırıma götürerek yola devam etti.
İzmir'de motosiklet sürücüsünün zor anları! Sağanak yağış fena vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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