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İzmir'de motosikletlinin metrelerce sürüklenme anı kamerada

Giriş Tarihi: 21.12.2019, 17:32

İzmir'in Torbalı ilçesinde, önüne çıkan otomobile çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan sürücü Serhat Özkan, dengesini kaybedince metrelerce sürüklenip, yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, çarşamba günü saat 09.30 sıralarında Barış Manço Caddesi'nde meydana geldi. Yolda, önüne aniden otomobil çıkan Serhat Özkan yönetimindeki 28 AAL 227 plakalı motosikletiyle manevra yaptı. Otomobile çarpmaktan son anda kurtulan Özkan, dengesini kaybedince motosikletle düştü. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, Özkan da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve sol ayak bileğinin kırıldığı belirlenen Özkan, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet kazası, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Özkan'ın motosikletiyle karşısına çıkan otomobile vurmamak için manevra yaptıktan sonra düştüğü görülüyor.

DHA

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