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İzmir'de neden her yağışta taşkın oluyor? Yıllardır çözülemeyen sorun...

Giriş Tarihi: 25.12.2019, 13:55

Ege'nin incisi İzmir her yağışta adeta göle dönüyor. İzmir'in yağmurla imtihanı yıllardır çözülemiyor. İzmir'deki bu manzaranın başlıca sebebi yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu. Belediye yetkililerinin aldığı önlem ise dikkat çekti. Kumdan çuvallarla denizin taşması enlenmeye çalışıldı. a haber ekranlarında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar ise bu önlemin pansuman bile olmadığını belirtti. Yaşar, 'İzmir'de sorunun temelinde bilimin kullanılmaması yatıyor' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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