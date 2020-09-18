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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de nefes kesen kovalamaca! Lastiklerine ateş açılarak durduruldu

    İzmir'de nefes kesen kovalamaca! Lastiklerine ateş açılarak durduruldu

    Giriş Tarihi: 18.09.2020, 09:43

    Son dakika... İzmir'de, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobildeki 3'ü kadın 5 şüpheli yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu yakalandı.

    İddiaya göre, saat 01.00 sıralarında polis ekipleri Buca ilçesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Fakat polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

    İzmir Çevreyoluna çıkan şüpheli, polis ekiplerini atlatmak için Karabağlar ilçesine girdi. Polis ekiplerini atlatamayacağını anlayan şüpheli, tekrardan otoyola girerek Balçova istikametine kaçmaya devam etti.

    Polis ekipleri otoyol üzerindeki tüm giriş ve çıkışları kapatırken, otoyol üzerinde polis ekipleri şüphelinin otomobilinin etrafını sardı. Buna rağmen sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine, polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş açarak şüpheliyi durdurdu. Otomobilde bulunan 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden bazılarının birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

    DHA

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