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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı

    İzmir'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı

    Giriş Tarihi: 24.07.2021, 12:19

    Ege Bölgesi'nde turizmciler çifte bayram yapıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Yer bulamayan tatilciler bayram sonrasına rezervasyon yaptırdı. Tatilcilerin en gözde yerlerinden Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı, ilçeye 500 binden fazla araç girişi yaptı. Son durumu A Haber Muhabiri Gamze Elçi paylaştı.

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