İzmir'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-nufus-46-binden-1-milyonun-uzerine-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ege Bölgesi'nde turizmciler çifte bayram yapıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Yer bulamayan tatilciler bayram sonrasına rezervasyon yaptırdı. Tatilcilerin en gözde yerlerinden Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı, ilçeye 500 binden fazla araç girişi yaptı. Son durumu A Haber Muhabiri Gamze Elçi paylaştı.