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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu -video

    İzmir'de öfkeli anne ve doktor arasında tansiyon yükseldi! Tehditler havada uçuştu -video

    Giriş Tarihi: 28.09.2022, 09:23

    İzmir'de bir hastanede çocuğunun tahlil sonuçlarını göstermek isteyen anne ile doktor arasında yaşanan gerilim, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Karşılıklı tansiyonun yükseldiği tartışmada, tarafların birbirine ettiği tehditler havada uçuştu. Öfkeli anne ile doktor, koridorda bulunanlar ve hastane görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı.

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    İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirmesini isteyen anne ile doktor aralarında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, bugün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile hasta çocuğun ismi öğrenilemeyen annesi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kamera görüntülerinde hasta yakının, doktor D.B.'ye, "Nereye gidiyorsunuz" şeklindeki sorusu taraflar arasında tartışmaya neden oldu.

    Doktor D.B., "İşim var sana ne yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim" dedi. Hasta yakınının "Tabii öyledir" sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğunun yanında olduğunu ifade etti.

    SENİ MAHKEMEYE VERİRİM, ÖDERSİN 10 BİN LİRAYI GÖRÜRSÜN
    Bu sırada araya giren bir kadın, sakinleşmesi amacıyla doktor D.B.'nin omuzuna dokundu. D.B., temas kurmasından dolayı bu kadına da tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., "Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün" dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi.

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