İzmir'de olay yaratan görüntünün ardı yılan hikayesi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-olay-yaratan-goruntunun-ardi-yilan-hikayesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Konak ilçesinde engelli olduğu iddia edilen gence yapılan eziyet görüntüleri olay yaratmıştı. İzleyenlerin yüreklerini acıtan görüntünün sonrasında gelen ifadelerle olay tam bir yılan hikayesine döndü. İddiaya göre engelli olduğu söylenen gencin annesi şikayetlerinden vazgeçmeleri için iki zanlıdan kişi başı 250 biner lira para isteyerek şantaj yaptı. Engelli denilen gence dair ortaya çıkan rapor ise kafaları karıştırdı. Adli tıp raporuna göre görüntülerdeki şahıs zihnen bir engele sahip değil. İşte olayla ilgili detaylar a haber ekranlarında...