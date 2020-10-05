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    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı

    Giriş Tarihi: 05.10.2020, 08:55

    Son dakika... İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si hafif 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Olay, saat 01.00 sıralarında Sevgi Mahallesi İsmail Tonguç parkında meydana geldi. Parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüyünce tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atakan D. (19), Efe U. (19) ve Umut G. (19) bıçak darbeleriyle yaralanırken, gruptaki diğer kişiler kaçtı.

    Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri bağından yaralanan Atakan D. ile göğsünden bıçaklanan Efe U.'yu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Umut G. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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