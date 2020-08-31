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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de orman yangını

    İzmir'de orman yangını

    Giriş Tarihi: 31.08.2020, 16:53

    İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 4 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi.

    İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

    Yangın henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı ilçeye bağlı Belkahve ve Gökdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 4 arazöz ile alevlere müdahale edildiği öğrenildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

    IHA

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