İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor-video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'e bağlı Buca ilçesinin Gökdere bölgesinde çıkan orman yangını panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını södürmek için var güçleriyle çalışıyor.