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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor-video

    İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor-video

    Giriş Tarihi: 12.08.2022, 14:01

    İzmir'e bağlı Buca ilçesinin Gökdere bölgesinde çıkan orman yangını panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını södürmek için var güçleriyle çalışıyor.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

    Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Gökdere bölgesinde orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 helikopter, 2 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale ediyor.

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