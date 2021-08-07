  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de orman yangını! Helikopter ve arazözler harekete geçti

    İzmir'de orman yangını! Helikopter ve arazözler harekete geçti

    Giriş Tarihi: 07.08.2021, 16:21

    İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de orman yangını! Helikopter ve arazözler harekete geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İşte yangınlardaki son durum! Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı
    İşte yangınlardaki son durum! Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı
    Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O anlar kamerada
    Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O anlar kamerada
    Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu! 'Bu memleket hepimizin'
    Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu! 'Bu memleket hepimizin'
    Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü
    Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü
    Aydın'ın Çine ilçesinden orman yangını!
    Aydın'ın Çine ilçesinden orman yangını!
    Bakan Murat Kurum’dan orman yangınları ile ilgili açıklamalar
    Bakan Murat Kurum’dan orman yangınları ile ilgili açıklamalar
    Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O anlar kamerada
    Muğla’da alevler dakikalar içerisinde böyle yayıldı! O anlar kamerada
    Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu! 'Bu memleket hepimizin'
    Yaralı ayağına aldırış etmeden yangından yangına koştu! 'Bu memleket hepimizin'
    Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü
    Denizli'de taklalar atan cipteki 5 kişi ölümden döndü
    Aydın'ın Çine ilçesinden orman yangını!
    Aydın'ın Çine ilçesinden orman yangını!
    Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
    Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi
    Afyonkarahisar'da bilim-kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık
    Afyonkarahisar'da bilim-kurgu filmlerini artamayan dolandırıcılık