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İzmir'de ormanlık alana inşa edilen 7 ev yıkıldı

Giriş Tarihi: 22.12.2019, 12:40

İzmir’in Aliağa ilçesinde, orman arazisinde bulunması sebebiyle 11 evden 7’sinin yıkımı gerçekleşti. 7 evin yıkımını bitirip yıkım sahasından ayrılan orman ekipleri, tekrar bölgeye gelerek diğer evlerin yıkımını gerçekleştirecek.

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesinde bulunan Köstemkoy'daki 11 ev için yıkım kararı çıkmıştı. Ormanlık alana inşa edilen evlerden 7'sinde ise yıkım işlemleri tamamlandı. Yıkımın 6. gününde bölgeye gelen ekipler, 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararla şu ana kadar 7 evde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım sonrası orman ekipleri, ileriki tarihler içerisinde orman türü ağaçlar dikileceğinden dolayı yıkılan yapıların bahçesinde bulunan zeytin, incir ve diğer meyve ağaçlarını kökünden dışarıya çıkardı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediye ekipleri köklerinden çıkarılan ağaçları vinç vasıtasıyla kamyonlara yükleyerek Harmandalı atık sahasına götürdü. Taşınan ağaçların Harmandalı katı atık depolama tesisi sahasının etrafına dikileceği öğrenildi. 7 evin yıkımını bitirip yıkım sahasından ayrılan orman ekipleri, tekrar bölgeye gelerek diğer evlerin yıkımını gerçekleştirecek.

İHA
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