İzmir'de ormanlık alanda yangın

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-ormanlik-alanda-yangin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık alanda, bugün 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dulmanları gören vatandaşlar yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.