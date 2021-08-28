İzmir'de Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık alanda, bugün 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dulmanları gören vatandaşlar yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'de ormanlık alanda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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