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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de ormanlık alanda yangın

    İzmir'de ormanlık alanda yangın

    Giriş Tarihi: 28.08.2021, 15:06

    İzmir'de Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık alanda, bugün 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dulmanları gören vatandaşlar yangını orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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