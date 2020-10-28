İzmir'in Konak ilçesinde, bir süpermarkete mal indirmek için sürücüsünün yokuşta bıraktığı kamyon, iddiaya göre freni boşalmasının ardından yokuş aşağı giderek doğalgaz borusuna ve bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreye gaz kokusu yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.