  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı

    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 15:15

    İzmir'in Konak ilçesinde, bir süpermarkete mal indirmek için sürücüsünün yokuşta bıraktığı kamyon, iddiaya göre freni boşalmasının ardından yokuş aşağı giderek doğalgaz borusuna ve bir binaya çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreye gaz kokusu yayılırken, ekiplerin müdahalesiyle büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Afyonkarahisar’da yol verme kavgasında kan aktı
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgasında kan aktı
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    Başkan Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan ahlaksız karikatüre çok sert tepki
    Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma
    Skandal karikatür sonrası Charlie Hebdo yetkililerine soruşturma
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgasında kan aktı
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgasında kan aktı
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti
    Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    Bodrum’u sağanak vurdu! Sokaklar kısa sürede göle döndü
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir'de ortalığı savaş alanına çeviren kaza! Freni boşalan kamyon doğalgaz borusuna çarptı
    İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası
    İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası
    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler
    Annesinin yanında uyuyan 2 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler