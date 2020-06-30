İzmir'de oteller hazır! Hangi tedbirler alındı? Hangi uygulamalar hayata geçirildi? İşte detaylar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-oteller-hazir-hangi-tedbirler-alindi-hangi-uygulamalar-hayata-gecirildi-iste-detaylar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs salgını devam ediyor ancak bir taraftan da normalleşme adımları atılmaya başlandı. Hayat 'yeni normale' göre devam ediyor. Uygulanan tedbirler kapsamında, tatilcilerde rotalarını oluşturmaya başladı. İzmir'de oteller büyük oranda hazır. Peki, Hangi tedbirler alındı? Hangi uygulamalar hayata geçirildi? İşte detaylar...