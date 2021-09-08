İzmir'de otobüs duraklarındaki yoğunluk isyan ettirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-otobus-duraklarindaki-yogunluk-isyan-ettirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Okulların açılması ile birlikte toplu taşımada yoğunluk yaşanacağı bilinmesine rağmen İzmir'de ek otobüs seferleri konulmadı. Hem öğrenciler hem de işe gitmek isteyenler sabah saatlerinde durakta kalırken pandemi olmasına rağmen ek sefer konmaması çileden çıkardı. Vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.