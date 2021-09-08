  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de otobüs duraklarındaki yoğunluk isyan ettirdi

    İzmir'de otobüs duraklarındaki yoğunluk isyan ettirdi

    Giriş Tarihi: 08.09.2021, 10:52

    Okulların açılması ile birlikte toplu taşımada yoğunluk yaşanacağı bilinmesine rağmen İzmir'de ek otobüs seferleri konulmadı. Hem öğrenciler hem de işe gitmek isteyenler sabah saatlerinde durakta kalırken pandemi olmasına rağmen ek sefer konmaması çileden çıkardı. Vatandaşlar yaşanan duruma isyan ederek sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

    İzmir'de yolcular şehirlerarası otobüslerde "PCR testi zorunluluğu"ndan memnun

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de otobüs duraklarındaki yoğunluk isyan ettirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti
    İzmir'de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti
    İzmir’de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
    İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
    Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
    Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
    İzmir’de CHP’li Başkan Tunç Soyer’e kokulu dere isyanı
    İzmir'de CHP'li Başkan Tunç Soyer'e kokulu dere isyanı
    CHP’li Datça Belediyesi’nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    CHP'li Datça Belediyesi'nin heykeli alay konusu oldu! Bir esnaf bu videoyla tiye aldı
    Müge Anlı’da 27 yıllık hasret son buldu
    Müge Anlı'da 27 yıllık hasret son buldu
    İzmir’de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti
    İzmir'de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti
    İzmir’de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
    İzmir'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı
    Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
    Başında poşetle bulunan Kristina’nın ölüm nedeni ortaya çıktı
    Müge Anlı’da 27 yıllık hasret son buldu
    Müge Anlı'da 27 yıllık hasret son buldu
    Urla’da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada
    Urla'da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada
    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...
    Nazilli’de ‘insanlık ölmemiş’ dedirten davranış! Minibüste bulduğu parayı...