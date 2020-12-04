Buca ilçesinde, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca Batı çıkışı yakınında otomobil aynı yönde ilerleyen ekmek kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre savrulurken sürücü ağır yaralandı.
İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.