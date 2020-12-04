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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!

    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!

    Giriş Tarihi: 04.12.2020, 11:41

    Buca ilçesinde, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Buca Batı çıkışı yakınında otomobil aynı yönde ilerleyen ekmek kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil çarpmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre savrulurken sürücü ağır yaralandı.

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