 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü

Giriş Tarihi: 05.12.2019, 08:36

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü O.K. (19) gözaltına alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Atakent'ten Bostanlı yönüne bisikletiyle giden Hatay D.'ye, iddiaya göre aşırı hız yapan O.K. yönetimindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hatay D., kanlar içinde kaldı. Hatay D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatay D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatay D.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezine götürdü.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de otomobilin çarptığı bisikletli metrelerce sürüklenip, öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan: Gözü olanlar terk etsin
Başkan Erdoğan: Gözü olanlar terk etsin
Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 3. bölüm tek parça izle
Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 4. yeni bölüm fragmanı izle
Osman, Dündar Bey’den cenk kararı istiyor!
Osman, Dündar Bey’den cenk kararı istiyor!
Osman Bey Kuran-ı Kerim okuyor!
Osman Bey Kuran-ı Kerim okuyor!
Altay 1-2 Trabzonspor
Altay 1-2 Trabzonspor
Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada
Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada
Balıkesir'de iç ısıtan görüntüler! Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi
Balıkesir'de iç ısıtan görüntüler! Annesinin dışladığı yavru kediyi, 'Tarçın' köpek sahiplendi
Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı
Denizli'de halk deprem oldu sandı! Devasa kayalar mahallenin üzerine yuvarlandı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Aralık hava durumu tahmini
Kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
İzmir'de kahraman itfaiyeci bir kadını yanmaktan son anda kurtardı
Manisa'da pazarcıların tartışması cinayetle bitti
Manisa'da pazarcıların tartışması cinayetle bitti