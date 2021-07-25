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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de panik anları! El bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı

    İzmir'de panik anları! El bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı

    Giriş Tarihi: 25.07.2021, 09:30

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli elindeki el bombasını akaryakıt istasyonuna fırlattı. Olayın ardından panikleyen istasyon çalışanları durumu polise bildirdi. Polisin bölgede yaptığı incelemede el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

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