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İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı

Giriş Tarihi: 07.01.2020, 09:09

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan kamyon çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi 6130 Sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan 45 U 3948 plakalı kamyon, iddiaya göre henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler park halinde bulunan bir başka kamyona da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çevredeki işletmelere sıçramaması vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Öte yandan, 45 U 3948 kamyon yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, diğer kamyon da çıkan yangından zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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