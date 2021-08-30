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    İzmir'de parkta işlenen cinayetin sebebi belli oldu

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 15:17

    İzmir’in Buca ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen kişiler tarafından konuşmak için parka çağırılan şahıs, tartışma sonrası tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Anıl Bahri Kocaman'ın (21), arkadaşlık ettiği iddia edilen kız çocuğunun yakınları tarafından vurulduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi

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