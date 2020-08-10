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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar

    İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar

    Giriş Tarihi: 10.08.2020, 15:00

    Son dakika... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

    Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, 2 gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.
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