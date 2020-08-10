İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-patenli-genclerin-tehlikeli-yolculugu-canlarini-hice-saydilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kamyonun arkasına tutunup, paten süren gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Karşıyaka'dan Konak yönüne giden bir kamyonun arkasına tutunan 2 patenli genç, yollarına bu şekilde devam etti. Tehlikeye aldırmadan kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan gençleri gören bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, 2 gencin bir ara arkasına dönüp, kendilerini kayda alan vatandaşa el salladıkları da görülüyor.