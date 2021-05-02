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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de pes dedirten görüntü: Fenomen olmak için öldüresiye dövdüler

    İzmir'de pes dedirten görüntü: Fenomen olmak için öldüresiye dövdüler

    Giriş Tarihi: 02.05.2021, 12:16

    İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.

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