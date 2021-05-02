İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.
İzmir'de pes dedirten görüntü: Fenomen olmak için öldüresiye dövdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.