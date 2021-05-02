İzmir'de pes dedirten görüntü: Fenomen olmak için öldüresiye dövdüler

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İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.