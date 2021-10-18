İzmir'in Karabağlar ilçesinde işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İçlerinde eski telekomünikasyon şirketi çalışanın da olduğu M.S.K., F.Ö., M.Ş. isimli şüphelileri yakaladı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de 'pes' dedirten hırsızlık! İşçi yelekleri giyip... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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