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    İzmir'de 'pes' dedirten hırsızlık! İşçi yelekleri giyip...

    Giriş Tarihi: 18.10.2021, 10:34

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İçlerinde eski telekomünikasyon şirketi çalışanın da olduğu M.S.K., F.Ö., M.Ş. isimli şüphelileri yakaladı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

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