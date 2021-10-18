İzmir'de 'pes' dedirten hırsızlık! İşçi yelekleri giyip...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-pes-dedirten-hirsizlik-isci-yelekleri-giyip" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Karabağlar ilçesinde işçi yeleği giyerek kablo çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İçlerinde eski telekomünikasyon şirketi çalışanın da olduğu M.S.K., F.Ö., M.Ş. isimli şüphelileri yakaladı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.