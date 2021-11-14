  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de pitbull dehşeti! Saldırdığı köpek ile sahibini yaraladı

    İzmir'de pitbull dehşeti! Saldırdığı köpek ile sahibini yaraladı

    Giriş Tarihi: 14.11.2021, 14:31

    İzmir'in Buca ilçesinde bir pitbull, Japon spitzi cinsi 'Leo' adlı küçük köpekle, onu dolaştıran sahibi Berat Karabacak'a (25) saldırdı. Karabacak kolundan, 'Leo' ise gövdesinden yaralanırken, pitbull cinsi köpeğin saldırı için koştuğu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Korkubç olay, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında, Barış Mahallesi 299 Sokak üzerinde meydana geldi. DSİ'de şoför olarak çalışan Berat Karabacak (25), 1 yaşındaki 'Leo' adlı Japon Spitzi cinsi erkek köpeğini dolaştırmak için sokağa çıkardı. Bir kahvehanenin önüne gelen Karabacak ve 'Leo' korku dolu anlar yaşadı. İş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o anlarda, kahvehanede oturan tasmalı olmasına rağmen herhangi bir yere bağlı bulunmayan pitbull, bir anda sokağa çıktı.

    Pitbull, Karabacak ve 'Leo'ya saldırdı. Köpeğini kucağına alan Karabacak sağ kolundan yaralandı. Ardından pitbull ağzıyla çekip aldığı 'Leo'yu gövdesinden yaraladı. Bir an ilgisi dağılan pitbull, 'Leo'yu bırakarak kaçtı. Sahibi Karabacak, köpeğinin peşinden koşup yakaladı. Kısa bir süre sonra olay yerine dönen Karabacak, köpeğine saldıran pitbull ve sahibini bulamadı. Polis merkezine giden Karabacak, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, köpeğini ve sahibini bulmak için çalışma başlattı.



    'KÖPEĞİM CİDDİ BİR ŞEKİLDE YARALANDI VE OPERASYON GEÇİRDİ'
    Korku dolu anlar yaşadığını anlatan Karabacak, "Her gün olduğu gibi tuvalet ihtiyacı için sokağa çıkardım. Kahvehanenin önünden geçerken, pitbull birden dışarıya fırladı. Ben durumu o an fark ettim. Köpeğimi kucağıma aldım. Durdurmaya çalıştım, kolumu ısırdı. Kolumda iki diş izi var. Ardından kucağımdaki köpeğime saldırdı. Onu kucağımdan çekip aldı. Ardından boğuşma oldu. Pitbull bir an bırakınca, köpeğim kaçtı. Köpeğimin peşinden gittim. Bulup geri döndüğümde, ortada kimse yoktu. Polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Köpeğim ciddi bir şekilde yaralandı ve operasyon geçirdi. Psikolojisi de bozuldu. Veterinerde tedavi olmaya devam ediyor. Ben de köpek besliyorum. Bu cinsin serbestçe dolaşmasını istemiyorum" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de pitbull dehşeti! Saldırdığı köpek ile sahibini yaraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    ‘Destan’ için geri sayım başladı
    ‘Destan’ için geri sayım başladı
    Denizli’ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe
    Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe
    Çanakkale Boğazı köprüyle birleşti! Son kaynak Başkan Erdoğan’dan
    Çanakkale Boğazı köprüyle birleşti! Son kaynak Başkan Erdoğan'dan
    Başkan Erdoğan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde önemli açıklamalar
    Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye telefonu
    Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine taziye telefonu
    Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü Kozbeyli köyü ilgi odağı oldu!
    Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü Kozbeyli köyü ilgi odağı oldu!
    Denizli’ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe
    Denizli'ye ikinci bal ormanı geliyor! İşte kurulacağı ilçe
    Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü Kozbeyli köyü ilgi odağı oldu!
    Tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile ünlü Kozbeyli köyü ilgi odağı oldu!
    Aydın’da kahreden son! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı
    Aydın'da kahreden son! Ekipler korkunç manzara ile karşılaştı
    Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda flaş gelişme: 11 kişi adliyede
    Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonunda flaş gelişme: 11 kişi adliyede
    Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
    Manisa’da 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
    ‘Boksör’ ahtapot Kerim Can! Yemeğini çalan balıkları böyle yumrukladı
    ‘Boksör’ ahtapot Kerim Can! Yemeğini çalan balıkları böyle yumrukladı