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İzmir'de piyasa değeri 15 milyon lira olan 506 parça tarihi eser ele geçirildi

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 16:50

İzmir'de, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 506 parça tarihi eser ele geçirilirken, ele geçirilen tarihi eserler arasında Lidyalılar dönemine ait çok sayıda sikke olması dikkat çekti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla 3 aydır yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 8 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Urla, Seferihisar, Menderes ve şehir merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda toplam 506 adet tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında Lidya dönemine ait sikkeler ele geçirildi

Ele geçirilen tarihi eserler arasında Lidya dönemine ait 40'ı altın, 22 tanesi elektron ve 54'ü gümüş; değişik dönemlere ait 134 adet olmak üzere toplamda 160 adet sikke ele geçirildi.

Öte yandan, Mısırlılar döneminde yeniden doğuşu simgeleyen M.Ö. 1000 - 2000 yıllarına ait olduğu düşünülen bir parça da ele geçirilen parçalar arasında yer aldı. Operasyonda ayrıca üzerinde İbranice yazı yazdığı düşünülen asma kilit de dikkat çekti. Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin ise yaklaşık 15 milyon TL olduğu ifade edildi.

İHA

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