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İzmir'de plastik geri dönüşüm deposunda yangın! İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 25.11.2019, 10:11

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. İşte yangından ilk görüntüler...

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