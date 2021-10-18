25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan’ın (24) ev arkadaşı Büşra Doğan’ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. Sena’nın ev arkadaşı Büşra Doğan son görüntülerini paylaştığı arkadaşıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.
İzmir'de reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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