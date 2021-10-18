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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı

    İzmir'de reddettiği erkek tarafından vahşice öldürülen Sena'nın son görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 18.10.2021, 09:08

    25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan’ın (24) ev arkadaşı Büşra Doğan’ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. Sena’nın ev arkadaşı Büşra Doğan son görüntülerini paylaştığı arkadaşıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

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