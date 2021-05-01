İzmir'in Bornova ilçesinde tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra denetimlerini artıran güvenlik güçleri, kumarhaneye dönüştürüldüğü öğrenilen bir hayvan çiftliğine 'Sabri abi' isimli operasyon gerçekleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığı saptanan 60 kişiye, toplam 288 bin 300 lira para cezası uygulandı.
İzmir'de 'Sabri Abi' isimli baskında kumar oynayan 60 kişi yakalandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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