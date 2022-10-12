İzmir'de şafak operasyonu! Firari hükümlüler işte böyle yakalandı! -video

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İzmir'e bağlı Tire ilçesinde polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan şüpheliler için harekete geçti. Yapılan şafak operasyonunda 8 şüpheli yakalanırken bunlardan 6'sı tutuklandı. Diğer bir yandan, tutuklulardan T.Y., Z.K. ve N.Ç.'nin firari hükümlü olduğu ortaya çıkınca şahıslar cezaevine gönderildi.