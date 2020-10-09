Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından Urla'da dolu yağışı etkili oldu. Bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem aldı. Bir duvarın çökmesiyle park halindeki 5 araçta maddi hasar meydana geldi.
İzmir'de sağanak ve dolu yağışı; duvar çöktü park halindeki 5 araçta maddi hasar meydana geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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