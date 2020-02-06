İzmir'de sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-saganak-ve-lodos-hayati-olumsuz-etkiliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte yağmur öğleden sonra etkisini artırırken şiddetli lodos nedeniyle Körfez'de büyük dalgalar oluştu. Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı. Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti.