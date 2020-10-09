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    İzmir'de sahte alkol dehşeti! 9 kişi hastanede 7'sinin durumu kritik

    Giriş Tarihi: 09.10.2020, 09:14

    Son dakika... İzmir'in dört ilçesinde, sahte alkol kullandıkları iddia edilen 9 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören 9 kişiden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



    Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53), L.Ş. (64), H.Ç. (55), A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53), M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



    Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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