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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında

    İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında

    Giriş Tarihi: 09.10.2020, 15:17

    Son dakika... İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.

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