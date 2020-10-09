İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-sahte-icki-kabusu-18-kisi-hastanelik-10-kisi-gozaltinda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.