Son dakika... İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece, gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Soruşturma kapsamında bazı iş yeri, depo, ev ve araçlarda aramaların devam ettiği bildirildi.
İzmir'de sahte içki kabusu! 18 kişi hastanelik 10 kişi gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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